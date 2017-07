Bad Wildbad Käufer für Wohlfarth-Gelände gefunden

Zum 1. Juli ging das Anwesen an das Unternehmen der faller & co. impex mit Sitz in Heilbronn. Inhaber und Geschäftsführer der offenen Handelsgesellschaft sind Stephan Faller sowie Edwin Schlägel. Er suche einen Investor, der auf irgendeine Art und Weise das Gelände weiterbetreibe, so Faller: "Wir versuchen, marktgerecht zu verkaufen."

Viele Möglichkeiten

Möglich sind nach Fallers Worten eine Werkstatt, ein Autohaus oder beides. Aber auch Wohnungen und Geschäfte könnten dort gebaut werden. "Wir sind für alles offen", versichert Faller. Zusammen mit seinem Geschäftspartner Schlägel will Faller demnächst mit der Stadt sprechen. Sowohl das Gebäude als auch das Grundstück seien von der Insolvenz des Auto-Centers im vergangenen Jahr nicht betroffen gewesen, betont Faller.