Bad Wildbad Jürgen Libicher verabschiedet

Bad Wildbad-Calmbach. Abschied nehmen hieß es an der Fünf-Täler-Schule in Calmbach. Die Lehrer verabschiedeten Jürgen Libicher. Der bisherige Rektor wurde im vergangenen Jahr bereits an die Carl-Dittler-Realschule in Remchingen abgeordnet. Jetzt wurde er dort zum Rektor ernannt.