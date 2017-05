Bad Wildbad Jubiläum: Weitere Besuchermagnete folgen

Allerdings gibt es noch weitere Besuchermagnete: Mitte Juni findet eine Oldtimer Rallye, die Black Forest Classic, statt. Passend zum Jubiläum folgt eine der Etappen von Hirsau nach Bad Wildbad den Spuren Graf Eberhards, der 1367 auf seiner Reise nach Wildbad im Kloster Hirsau Station machte.

Ende Juni sind alle begeisterten Wanderer eingeladen, auf dem Graf Eberhard-Fluchtweg von Bad Wildbad zur Burg Zavelstein zu laufen. Die alte Fluchtroute, auf der der Graf den Angreifern des Überfalls entkommen konnte, ist heute auch als virtueller Themenpfad erlebbar.

Im September wird mit der Gesundheitsmesse der Bogen in die Zukunft geschlagen.

Die Leistungsschau der Bad Wildbader Gesundheitsbranche zeigt auf, welche medizinischen und therapeutischen Kompetenzen heute in der Stadt im Oberen Enztal vorhanden sind. Bad Wildbad will gerade im Gesundheitsbereich, so Mack, die notwendigen Weichen für die Zukunft stellen.

Nebenbei: Das Jubiläumswochenende "650 Jahre Überfall im Wildbad" wird Teil eines "Treffpunkts" sein, den das Südwestfernsehen am Sonntag, 4. Juni, von 18.45 bis 19.15 Uhr ausstrahlen wird. Hier wird regelmäßig über Brauchtumsveranstaltungen in Baden-Württemberg berichtet. Mit dem Blick hinter die Kulissen erleben die Zuschauer die Veranstaltungen hautnah und lebendig. Dem "Überfall im Wildbad" widmete das SWR-Fernsehen aufgrund der Bedeutung des Ereignisses eine eigene Sendung.

Wie zu erfahren war, nutzte Bürgermeister Mack auch die Gelegenheit, den Minister auf das nächste Tourismus-Projekt der Stadt hinzuweisen. Mit der geplanten Hängebrücke auf dem Sommerberg werde in Bad Wildbad eine weitere Attraktion mit überregionaler Ausstrahlung entstehen.