Bad Wildbad Jubiläum gefeiert

Liebenswürdig und verschwiegen

Pfarrer Paulinus Chibuike Nwaigwe zitierte aus einer Stellenbeschreibung für Mesner. Diese müssten pünktlich, ehrlich, liebenswürdig, vorausschauend und verschwiegen sein – alles Attribute, die Brigitte Schulz in hervorragender Weise erfülle. Dieser Ansicht waren auch die Gottesdienstbesucher, die dies mit ihrem Applaus bekräftigten. Pfarrer Paulinus überreichte Schulz ein Blumenbukett sowie einen Gutschein der Kirchengemeinde und wünschte sich, dass sie noch lange in diesem Amt wirken möge. Bei einem Empfang im Anschluss an den Gottesdienst im Gemeindezentrum der Bonifatius-Kirchengemeinde, wurde Schulz gedankt. Die Gelegenheit für Gespräche wurde hier genutzt, wie das Angebot an leckeren Häppchen sowie Sekt und Kaffee.