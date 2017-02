Bad Wildbad Jetzt steht ein Quartett an der Spitze

210 Kilometer Wanderwege hat die Ortsgruppe Wildbad zu betreuen. Wegewart Thomas Bertsch gab einen Einblick in diese Tätigkeit, die er zusammen mit Libor Plakinger und Rolf Bott geleistet hatte. 80 neue Wegzeichen mussten erneuert und befestigt werden. 180 Arbeitsstunden und 1375 Autokilometer waren erforderlich. Das Wegesystem werde gut angenommen. Allerdings müssten nicht nur Wegweiserblätter mehrmals im Jahr gesäubert werden, sondern auch das Freischneiden der Wanderzeichen und Wegweiser von Dornen und Buschwerk sei immer wieder erforderlich.

Der scheidende Vorsitzende der Ortsgruppe Wildbad, Thomas Zepezauer, betonte, dass vor allem jüngere Neumitglieder wichtig seien. So werden inzwischen vom Hauptverein individuell zugeschnittene Angebote für verschiedene Altersgruppen angeboten. Zepezauer stellte mit Bedauern fest, dass in der Ortsgruppe Wildbad kein Interessent gefunden worden sei, um bestimmte Projekte zu übernehmen.

In der Rodelhütte auf dem Sommerberg, welche die Ortsgruppe bewirtschaftet, waren im Außenbereich Geländer, Eingang und Absperrungen, innen Matten, Vorhänge und Kissen mit hohem Kostenaufwand erneuert worden.

Beim Waldfest bei der Rodelhütte wurde ein Bücherverkauf initiiert, dessen Erlös von der Ortsgruppe auf 250 Euro aufgestockt und an den Kinder- und Jugendförderverein Pusteblume übergeben wurde. Die Ortsgruppe hatte sich bereit erklärt, bei der Erneuerung des sehr maroden "Schweizer Häusle" im Kurpark mitzuwirken. Von Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Pforzheim, kam bisher jedoch noch keine Zusage.

Bedauert wurde, dass die Zahl der Wanderführer in den vergangenen Jahren aus Altersgründen stark zurückging. So stehen mit Peter Will, Libor Plakinger, Heinz Schafranek, Thomas und Gisela Zepezauer nur noch fünf Wanderführer zur Verfügung.

Kassiererin Jutta Günthner wies darauf hin, dass der Verein 2016 rote Zahlen schrieb. Dies stehe unter andrem im Zusammenhang mit der Rodelhütte. Die bei der letztjährigen Hauptversammlung beschlossene Verwendung des Vereinsvermögens bei Vereinsauflösung entsprach nicht den steuerlich zulässigen Vorschriften. So musste Vorsitzender Zepezauer sowohl an das Finanzamt als auch an das Registergericht mehrere Briefe schreiben. Vorgeschrieben wurde nun, dass die Mittel bei der Vereinsauflösung zuerst an den Hauptverein in Freiburg gehen. Sie dürfen von dort nur für Zwecke im Bereich der Stadt Bad Wildbad eingesetzt werden. Die Mitglieder stimmten mehrheitlich der neuen Regelung zu.

Erster Bürgermeister-Stellvertreter Jochen Borg lobte den Verein für seine Aktivitäten.

Ehrenzeichen verliehen

Geehrt wurden zudem langjährige Mitglieder. Alle konnten aber nicht zur Hauptversammlung kommen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Ilse Frank, Marianne Krauß, Dennis Schroff, Kurt und Inge Schroff, Irmgard Schrumpf, und Ingeborg Weber. 40 Jahre sind Ursula Aberle und Lieselotte Reinhardt Mitglied im Verein, Ewald Schraft sogar 50 Jahre. Auch sie wurden mit dem Ehrenzeichen des Vereins und der Treuurkunde ausgezeichnet.

Eine besondere Ehrung wurde Heinz Schafranek zuteil, der für seine langjährige Tätigkeit als Naturschutzwart mit dem Ehrenzeichen in Bronze des Hauptvereins ausgezeichnet wurde.