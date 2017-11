Bad Wildbad Jetzt fehlt nur noch Schnee

Mit dem Tieflader war Jenny Schweizer gemeinsam mit Robert Großmann am frühen Samstagmorgen in das rund 300 Kilometer entfernte Balderschwang gefahren, um den "Kässbohrer PB 160D" zu holen. Gunter Reister hatte, nachdem das bisherige Loipenspurgerät nicht mehr reparierbar war, über den Hersteller erfahren, dass der Wintersportort Balderschwang im Allgäu einen neuen Pistenbully gekauft habe und der bisherige zum Verkauf anstünde.

Uli Keller von der Stadtverwaltung, Großmann und Reister besichtigten den etwa 20 Jahre alten Pistenbully, den sie in ordentlichem Zustand vorfanden. Der Stadtrat stimmte in seiner letzten Sitzung der Anschaffung zu, und so kam nun nach diesem Beschluss das Fahrzeug im Höhenstadtteil Aichelberg an.

Großmann, Fachmann in Sachen Kraftfahrzeuge und seit kurzem im Ruhestand, wird nicht nur in den nächsten Tagen und Wochen den Kässbohrer überprüfen und, sofern nötig, wieder alles in Ordnung bringen, er beabsichtigt auch, im Winter die Bergwaldloipe auf Bad Wildbads Sonnenplateau zu spuren und für Langläufer nutzbar zu machen.