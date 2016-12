Bad Wildbad Jahresprogramm der Skizunft steht

Bad Wildbad. In übersichtlicher Form enthält der neue Flyer die wichtigsten Veranstaltungen und präsentiert die sportlichen Aktivitäten des Vereins mit seinen rund 600 Mitgliedern. Bei entsprechender Schneelage finden ab Januar Alpin-Skikurse für Kinder auf dem Sommerberg und nordische Skikurse für Kinder und Erwachsene auf dem Kaltenbronn statt. Nachfolgend sind die wichtigsten weiteren Termine aufgeführt : 21. Januar Skiausfahrt nach Damüls-Mellau; 11. Februar Skiausfahrt ins Gebiet Silvretta/Montafon, 17. bis 19. Februar Skifreizeit für Kinder und Jugendliche am Feldberg. Ab März ist Mountainbike-Konditionstraining, außerdem finden bei entsprechender Schneelage nordische und alpine Vereinsmeisterschaften statt.

Ab April starten die "Mountainbike Hello-Kitty-Bikers", im Mai ist Eltern-Kind-Mountainbike-Training. Am 5. Mai Jahreshauptversammlung im Sängerheim des "Liederkranz" Calmbach. Vom 25. bis 27. Mai Radausfahrt; im Juni Inlinerkurse für Kinder und Seniorennachmittag in der Skihütte, Am 10. Juni Arbeitseinsatz bei der Skihütte; Vom 15. bis 18. Juni Radausfahrt; im Juli Laufeinsteigerkurs bei der Skihütte; 15./16. Juli Ski-Sommercamp in der Skihütte; 29. Juli Vereinsausflug zum Sommer-Skispringen nach Hinterzarten. Weiter geht es nach den Sommerferien am 16. September mit dem 14. Calmbacher Moutainbike-Marathon; 7. Oktober Arbeitseinsatz bei der Skihütte; 11. November 46. Skibasar in der Aula der Fünf-Täler-Schule an der Jahnstraße; 18. November 6. Jägerhüttenlauf (Calwer Berglauf-Cup); 2. Dezember Teilnahme am Calmbacher Weihnachtsmarkt; 4. Dezember Nikolausfeier in der Skihütte; 8. Dezember Sportlerweihnachtsfeier in der Skihütte. Ab Dezember sind, bei entsprechender Schneelage, nordische Skikurse für Kinder und Erwachsene auf dem Kaltenbronn geplant.