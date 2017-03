Bad Wildbad Jahrbuch wird stark nachgefragt

Bad Wildbad/Kreis Calw. Sehr gut besucht war die Mitgliederversammlung des Kreisgeschichtsvereins Calw (KGV) im Restaurant "Das Neue im Kurpark" in Bad Wildbad. Hans Schabert, Vorsitzender des KGV, freute sich in seiner Begrüßung, dass man in diesem Jahr in einem historischen Gebäude tage. Jochen Borg, Stellvertreter des Bad Wildbader Bürgermeisters, gab in seinem Grußwort einen gerafften Einblick in die Geschichte der 1933/34 im Bauhausstil erstellten damaligen "Trink- und Wandelhalle".