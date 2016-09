Bad Wildbad Italienischen Bergsteigerchor begrüßt

Bad Wildbad. Bürgermeister-Stellvertreter Jochen Barth hieß den Chor willkommen, der sich am Wochenende im Oberen Enztal aufhielt und drei Konzerte in Bad Herrenalb, Nagold und Wildbad gab.

Verbindungen bestehen seit fast 50 Jahren

Barth erinnerte sich an ein früheres Konzert der rund 30 Sänger in der Calmbacher Enztalhalle. Die Freundschaft zwischen dem "Coro Stella Alpina" und der Skizunft Calmbach sowie einem Freundeskreis aus dem Enztal besteht seit fast 50 Jahren. In dieser Zeit war der Chor schon mehrmals hier zu Gast. Der Freundeskreis besuchte diesen einige Male. So entstand bei einem Besuch im vergangenen Jahr dem gebürtigen Calmbacher und jetzt in Karlsruhe wohnhaften Albert Seyfried als Dolmetscher zufolge die Idee, eine Konzertreise zu organisieren. Der Chor feierte im vergangenen Jahr sein 50-jähriges Bestehen.