Bad Wildbad Internationale Anerkennung

Bad Wildbad-Aichelberg. Die Malerin Gabriele Koenigs öffnet am Sonntag, 1. Januar, zwischen 14.30 und 19.30 Uhr im Kirchweg 7, in Aichelberg, ihr Atelier. Koenigs, früher Krankenhauspfarrerin in Bad Wildbad, arbeitet seit 2012 als freiberufliche Malerin.