Bad Wildbad Integration ist keine Sache von wenigen Tagen

Der gut besuchte Vortrag fand im Rahmen der Kooperation "Festi-wall für ein friedliches Miteinander" der AG Menschen Miteinander und der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen im Großen Saal der Landesakademie statt. Begrüßt wurden die Vortragsteilnehmer von Akademiereferent Andreas Erb und Festi-wall-Initiator Hubert Welt. Hering war in Beirut und im Norden in der Nähe der Grenze zu Syrien tätig. Das Problem in Syrien sei ein dreifaches: es gibt zwei Stellvertreterkriege – Assad und seine Gegner, Krieg zwischen Schiiten und Sunniten sowie die Kontroverse zwischen Russland und den USA.

Die Probleme im Libanon selbst sind groß: das Land hat eine schlechte Infrastruktur und seit 2014 keinen Präsidenten. Außerdem gibt es keinen Rechtsstaat, hohe Korruption, Großfamilien und Clans, die ihre eigenen Gesetze haben, schwache Wirtschaftskraft und hohe Arbeitslosigkeit.

Zwölf Flüchtlingslager sind im Libanon. Diese Lager seien unterfinanziert und schlecht versorgt. Die syrischen Flüchtlinge werden im Libanon nicht anerkannt, haben weniger Schutz und Rechte, gelten als Vertriebene und sind sozial völlig ausgegrenzt. Deshalb, so Hering, werden die syrischen Flüchtlinge weiter versuchen, nach Europa zu flüchten. Auch weil bei einem Ende des Krieges alle syrischen Flüchtlinge wieder zurück nach Syrien müssten.