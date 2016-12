Bis Mitte 2017 soll der Rettungsstollen für den Meisterntunnel in Bad Wildbad fertig sein. Vor dessen Zugang befindet sich derzeit das elf Meter lange Betriebsgebäude mit einem Durchgang zu der 1256 Meter langen Röhre. Außen passiert momentan nicht viel. Umfangreicher und für Passanten verborgen bleiben die aufwendigen In­stallationsarbeiten in die notwendigen Melde-, Lösch-, Beleuchtungs-, Übertragungs- und Belüftungssysteme. Auf Hochtouren laufen die Arbeiten in der Schaltzentrale mit ihren elektronischen Steuerungen in dem jüngst entstandenen Neubau an der Laienbergstraße. Während der Baustellenruhe um die Jahreswende ist darauf ein Baggerparkplatz. Der Stollen kostet 14 Millionen Euro. Foto: Schabert