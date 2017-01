Bad Wildbad Insgesamt mehr als 6000 Arbeitsstunden absolviert

Im vergangenen Jahr wurden 15 reguläre Übungen, eine Alarm- im Hittech-Prontor-Werk und einige Sonderübungen mit insgesamt 1030 Übungsstunden absolviert.

In Aus- und Weiterbildungen investierten Feuerwehrangehörige 242 Stunden. Insgesamt 24 Feuerwehrler und Helfer sanierten mit einem mehr als 600 Stunden umfassenden Arbeitseinsatz die elektrischen Anlagen in der Fahrzeughalle, in Nebenräumen und im Flur nach der Konzeption von Oliver Eder, wobei etwa 900 Meter Kabel mit verschiedenen Querschnitten neu verlegt wurden.

Bei weiteren freiwilligen Einsätzen waren Feuerwehrangehörige insgesamt 2365 Stunden im Dienst. In die Jugendfeuerwehrarbeit investierten die Betreuer 1224 Stunden. "So kamen im vergangenen Jahr mal geschwind insgesamt 6104 Arbeitsstunden im Dienst für unsere Mitbürger zusammen", stellte Wurster fest.

Die Feuerwehrwehrabteilung Calmbach hat laut dem Abteilungskommandanten einen Mannschaftsstand von 43 Aktiven, darunter fünf Frauen.

Zufrieden zeigte er sich darüber, dass die alten und reparaturanfällig gewordenen Funkmeldeempfänger gegen neue ausgetauscht und im vergangenen Jahr alle Feuerwehrangehörigen mit der neuen Feuerwehrkleidung ausgestattet werden konnten.

Mit den Worten "Wir wissen, dass Sie als Ehrenamtliche Großes leisten", dankte Bürgermeister Klaus Mack den Feuerwehrangehörigen für ihren Dienst.

Freikarten angeregt

"Was ihr geleistet habt, ist grandios", kommentierte Stadtbrandmeister Tido Lüdtke die Sanierung der elektrischen Anlagen.

Im Rahmen der Aussprache regte Manuel Madaric an, den ehrenamtlichen Dienst der Feuerwehrangehörigen mit Freikarten für die Sommerbergbahn oder für das Calmbacher Waldfreibad zu honorieren.