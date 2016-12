Bad Wildbad Infos im neuen "Gastromobil"

Vieles verbessert

Stephan Köhl begründete sein Interesse an der Stelle als Geschäftsführer der Touristik damit, dass sich in Bad Wildbad in den vergangenen Jahren vieles verbessert habe. Es sei deshalb wichtig, diesen Schwung weiterzuführen, denn "richtiger Tourismus geht nur mit Übernachtung". Investitionen in Qualität, so Köhl, führe zu akzeptablen Preisen, schließlich bringe ein neues, zeitgemäß eingerichtetes Haus auch neue Gäste. Wo Besucher zudem flanierten, profitiere der Einzelhandel. Deshalb sei die Innenstadtsanierung und -verbesserung stets von besonderer Bedeutung. Wichtig sei des Weiteren der Einsatz des Internets in Bezug auf besondere Ereignisse, wobei er auf mehr Pauschalen mit Blick auf Gesundheit, Winterzauber und Rossini hinwies.

Der Trend zur Online-Buchung nehme zu. Deshalb sei es wichtig, dass sich viele Gastgeber daran beteiligten. Am günstigsten bleibe jedoch, weiterhin Buchungen über die eigene Homepage zu erhalten.

Die Marke "Bad Wildbad" müsse noch besser bekannt gemacht werden, schließlich sei man mit Palais Thermal, Baumwipfelpfad und Bergbahn durchaus auf dem richtigen Weg. Derzeit sei die "Urlaubsdestination" Deutschland sowohl bei deutschen als auch bei ausländischen Gästen im Aufwind, und der Schwarzwald sei außerdem eine gute Marke.

Den Gastgebern empfahl Köhl, untereinander einen Tag der "offenen Zimmertür" zu kreieren – zur gegenseitigen Information.

Mehr Tagungen mit Übernachtungen befürwortete Mokni, außerdem müsse man bestimmte Personengruppen ansprechen, welche den Betrieben Tagungsorte empfehlen. Bad Wildbad habe alles, was man sich von einem Urlaubsort wünsche: interessante Lage, Stadtbahn, Kurpark, zwei Badegebäude, Baumwipfelpfad, herrliche Wanderwege, Bergbahn und mit dem Forum König-Karls-Bad ein außergewöhnliches Tagungshaus. "Wir erwarten, dass die Touristik dafür sorgt, dass Bad Wildbad noch bekannter wird. Hotellerie und Gastronomie kümmern sich vor allem um die Gäste", so Mokni abschließend.