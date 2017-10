Bad Wildbad Im Zwischenreich stehen viele Prüfungen an

Bad Wildbad. Inzwischen gibt es in Deutschland eine ganze Reihe von Galli-Theatern, im Kreis Calw in Altensteig, aber auch in New York und Peking. Dort werden keine Klassiker, sondern meist Stücke gespielt, die sich mit dem Leben der Menschen, ihren Problemen, ihren Wünschen und ihren Ängsten befassen. Meist sind es Werke , die Johannes Galli (Jahrgang 1952), Schauspieler, Autor, Regisseur, Musiker, Trainer, selbst verfasst hat.

Faszination ab dem ersten Augenblick

So gesehen ist das Galli-Theater mehr, viel mehr als nur Theater. Es fasziniert und berührt vom ersten Augenblick an. Mit hervorragenden Schauspielern bringt das Galli-Theater eine Botschaft. Es regt die Zuschauer und Zuhörer an, nachzudenken über den Sinn des Seins, des Lebens.