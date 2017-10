Bad Wildbad Im Notfall Hand in Hand

Die Jugendfeuerwehr musste unter anderem einen Graben überwinden, um an die Brandstelle zu gelangen. Deshalb war an der tiefsten Stelle der Senke, durch die die Versorgungsleitungen für den Nassplatz verlegt sind, zudem der Bau einer Brücke gefordert.

Rund 20 Betreuer begleiteten die Großübung des Feuerwehrnachwuchses, bei der die gute interkommunale Zusammenarbeit deutlich wurde. So mancher aktiver Gesamtkommandant ließ sich das Einsatzszenario der Jugendfeuerwehren nicht entgehen. "Darauf können wir wirklich stolz sein", sagte auch Enzklösterles Bürgermeisterin Petra Nych, die den Ablauf mitverfolgte.

"Im Ernstfall, wenn sie bei den Aktiven sind, müssen sie unter Atemschutz Hand in Hand arbeiten und dafür ist der Zusammenhalt von großer Bedeutung", hob Haist hervor.

Im Rahmen der Raumschaftsübung stellten die Jugendlichen eindrucksvoll unter Beweis, was sie bereits in der feuerwehrtechnischen Ausbildung gelernt haben. Nicht zuletzt eine gute Leistung der Betreuer in den einzelnen Wehren für die Sicherheit der Zukunft.

Eine Stunde nach der Alarmierung waren sämtliche Feuer gelöscht und die Jugendlichen konnten die Einsatzstelle abräumen. Bei einem gemeinsamen Vesper erfolgte anschließend die Manöverkritik und der Austausch zu der gelungenen Großübung.