Bad Wildbad Im Kino geht es wieder los

Im Oktober, so Wossidlo, wird es eine neue Computerkasse geben. Der Vorverkauf ist durch "kinoheld" über die Website möglich.

Wiedereröffnet wird das KiWi am nächsten Donnerstag, 15. September, ab 19.30 Uhr mit einer Trailerschau der kommenden Filme bei freiem Eintritt sowie einem Konzert des Höfener Duos Volz. Neu im Programm ist das einmal im Monat stattfindende "Film&Frühstück", erstmals am Sonntag, 9. Oktober, ab 10.30 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Besondere Vorstellungen werden gemeinsam mit verschiedenen Gruppierungen umgesetzt, wobei es vorher beziehungsweise nachher gute Gesprächs- und Diskussionsmöglichkeiten gibt. So am 25. September mit dem Hebammenverband (Film: Babys), am 6. und 20. Oktober mit "MenschenMiteinander" (Filme: Wir sind jung, wir sind stark, und Gestrandet), mit dem "Hospizdienst Oberes Enztal" (19. Oktober) und dem Film "Im Himmel trägt man hohe Schuhe".

Das reguläre Programm beginnt am 16. September mit "Frühstück bei Monsieur Henri", einer Wohnkomödie aus Frankreich. Weitere Filme im September sind "Ein ganzes halbes Jahr", "Willkommen im Hotel Mama" und "Birnenkuchen mit Lavendel". Im Kinderkino gibt’s "Mullewap – eine schöne Schweinerei", "Pets" und "Ice Age 5, Kollision voraus."