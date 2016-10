Bad Wildbad Im Jugendarrest mit Joint und Marihuana erwischt

"Dafür habe ich kein Verständnis und es zeigt, dass wir ihn nicht erreichen", so Staatsanwältin Edith Zug. In der Anklage hatte sie zu Beginn der Verhandlung den Sachverhalt dargestellt, wonach der junge Mann in der Jugendvollzugsanstalt (JVA) in Göppingen mit einem fertig gedrehten Joint sowie 0,9 Gramm Marihuana erwischt wurde. Beides hatte er zum Strafantritt mitgebracht.

"Reifeverzug ersichtlich"

"Das ist ja kein Kokain oder so – und für mich nichts Schlimmes, da es naturell, also keine Chemie ist. Immerhin besser als Zigaretten und Alkohol", räumte der Beschuldigte den Vorwurf ein. "Es ist verboten, Punkt! Jeder muss sich daran halten in einer funktionierenden Gesellschaft", machte die Staatsanwältin deutlich. Dass der junge Mann offenbar beratungsresistent ist, brachte auch der Bericht aus der JVA zum Ausdruck, den der Vorsitzende Richter Marco Laxgang verlas. Seinen Fragen nach einer Zukunftsplanung begegnete der Angeklagte mit Absichtserklärungen oder Ablehnung, wenn es beispielsweise um berufsbildende Maßnahmen ging.