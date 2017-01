Bad Wildbad Im Flecken Calmbach ist jetzt mal so richtig was los

Initiator Michael Herder

Initiator war Michael Herder als Vorstandsmitglied des 1. FC Calmbach. Er hatte die Verbindung mit Markus Thomann (Kirchaich bei Bamberg) von den "Dorfrockern" aufgenommen. "Zur Aufbesserung der Vereinskasse und dass im Flecken mal richtig was los ist", so Herder im Gespräch mit unserer Zeitung am Samstagabend. Er zeigte sich mit dem Besuch der Veranstaltung, bei der allerdings noch rund 100 Gäste Platz gehabt hätten, zufrieden. Sicherlich ließen sich so manche Fans aus der Region wegen der Schneefälle von einer Fahrt ins Obere Enztal abhalten.

Apropos Platz. Viele der begeisterten Fans brauchten eigentlich gar keine Sitzplätze. Sie standen dicht an dicht gedrängt vor der großen Show-Bühne, die das Team des 1. FC Calmbach zusammen mit demjenigen der "Dorfrocker" aufgebaut und mit der notwendigen Licht- und Tontechnik ausgestattet hatte. Oder aber an dem in der Mitte der Enztalhalle aufgebauten Getränkestand. "Etwa 60 Mitglieder und Helfer des Vereins sind heute im Einsatz", lobte Michael Herder dieses außergewöhnliche personelle Engagement. Er will nicht ausschließen, dass es ein solches Event wieder einmal geben könnte. Nicht unbedingt in der Halle, sondern vielleicht auch als Open-Air-Veranstaltung.