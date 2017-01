Bad Wildbad Im Ernstfall besser Notrufstation benutzen

Immer wieder kommt es vor, dass bei einem Unfall innerhalb eines Tunnels der Notruf über ein Handy abgesetzt wird. Da die beteiligten Personen in so einer Situation sehr aufgeregt sind oder zum Teil unter Schock stehen, kommt es zu ungenauen oder sogar falschen Angaben über den Unfallort und das Unfallgeschehen. Die Einsatzkräfte verlieren deshalb wertvolle Zeit. Und jeder weiß: Bei einem Notfall kommt es auf jede Minute an. Was also tun? Bei einem Notfall in einem Tunnel immer die Notrufstation benutzen.

Diese orangefarben mit blauen Leuchtschildern (Hörer-Symbol mit Schriftzug "SOS") gekennzeichneten Kabinen befinden sich in der Regel – so auch zum Beispiel im Meisterntunnel Bad Wildbad – alle 150 Meter in der Tunnelwand. Schon bei der Türöffnung der Notrufstation werden gelbe Blinklampen an den Notrufstationen eingeschaltet und somit der nachfolgende Verkehr gewarnt.

Lediglich Hebel betätigen