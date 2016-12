Bad Wildbad Homepage überzeugt international

Bad Wildbad. Zuvor hatte seine Exzellenz das Grab von Nitindra Nuth Gunguly, Enkel des berühmten bengalischen Philosophen und Nobelpreisträgers Rabindranath Tagore, in Schömberg besucht. Kaum hatte der CDU-Bundestagsabgeordnete von dem Wunsch des Spitzendiplomaten erfahren, leitete er auf die Schnelle alles in die Wege. In Bad Wildbad zeigte man derweil mal wieder höchstes Organisationstalent. Innerhalb von zwei Stunden war alles vorbereitet und der stellvertretende Bürgermeister Jochen Borg hatte das so arrangiert, als sei der Besuch in der Stadt bereits seit Wochen bekannt. Der Botschafter seinerseits zeigte sich begeistert von der "menschlich guten Atmosphäre", die er im Bad Wildbader Rathaussaal antraf, als er sich ins Goldene Buch eintrug.

Beim adventlichen Flair nachgeholfen

Hinterher lüftete Jochen Borg auch noch dieses Geheimnis: Um noch mehr adventliche Stimmung ins Rathaus zu zaubern, hatte er kurzerhand den Adventskranz aus der heimischen Wohnstube mit ins Rathaus gebracht. Dann ging es zum Baumwipfelpfad, nicht ohne unterwegs noch den neuen Tourismusdirektor Stephan Köhl zu begrüßen.