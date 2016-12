Bad Wildbad Hohe Auslastung an Weihnachten

Auch im Vergleich zu den Vorjahren gebe es über die Weihnachtszeit kaum Veränderungen, einfach weil keine Steigerungen mehr möglich seien, so der Staatsbad-Geschäftsführer. Über das Jahr gesehen seien ebenfalls kaum Veränderungen der Gästezahlen zum Vorjahr zu erkennen.

Schönes Wetter schlecht für Palais Thermal

So sei das Palais Thermal vor allem im ersten Halbjahr sehr gut besucht gewesen. Im zweiten Halbjahr, so Rieg, sei der schöne Sommer gerade für das Palais Thermal weniger förderlich für die Besucherzahl gewesen.

In der Vital Therme hingegen seien die Besucherzahlen insgesamt gestiegen. Dort seien die Besucherzahlen in beiden Halbjahren gut gewesen. Dies liege vor allem an denjenigen Gästen, die sich lieber in einer ruhigen und erholsamen Freibad­atmosphäre aufhielten, als viele gewöhnliche Freibäder bieten könnten, so Rieg.

Aus Erfahrung rechnet der Geschäftsführer des Staatsbades damit, dass bis einschließlich 8. Januars die Besucherzahlen in den beiden Thermen sehr hoch bleiben, unabhängig davon, wie das Wetter ist, auch wenn Familien sich gerne die Tage aussuchen würden, an denen man draußen nichts unternehmen könne.

Die Besucherzahlen in der Vital Therme in Bad Wildbad sind in diesem Jahr gestiegen. Gerhard Habermann, Abteilungsleiter für den Bereich Hochbau von Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Pforzheim, stellt zufrieden fest, dass sie baulich in Ordnung ist. Dennoch muss die Einrichtung in den nächsten Jahren auf Vordermann gebracht und ein neues Konzept erarbeitet werden. Schließlich ist die Therme inzwischen mehr als 50 Jahre alt. Mit kosmetischen Maßnahmen allein wird es dabei nicht getan sein. Die relativ guten Besucherzahlen sollten die Verantwortlichen nutzen, um langfristig die Existenz des Bades zu sichern. Denn wenn erst einmal eine Spirale nach unten in Gang gekommen ist, wird es umso schwieriger aus dem Teufelskreis wieder herauszukommen. Bad Wildbad ist ein Tourismusort und soll es noch lange bleiben.