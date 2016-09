Bad Wildbad Höhere Nachfrage bei Tagungen

Einer Information des Karlsruher Verkehrsverbundes zufolge werde der Stadtbahn-Wagen mit der ins Auge fallenden Bad Wildbad- und Enztal-Werbung auch im nächsten Jahr auf den Schienen unterwegs sein.

Die "Schwarzwald-Plus"-Karte werde derzeit im Oberen Enztal vom Klettergarten und vom Adventure-Golfpark in Enzklösterle, vom Infozentrum in Kaltenbronn, dem Palais Thermal, der Vital-Therme, vom Baumwipfelpfad, von der Sommerbergbahn und vom Kino in Wildbad akzeptiert, teilte Mosbacher mit. Aus der Mitte der Teilnehmer am Gastgebertreff kam die Anregung, dem Beispiel Bad Herrenalbs zu folgen und die Kurtaxe wegen der mit erheblichen Lärmbelästigungen verbundenen Baustellen in Bad Wildbad zu ermäßigen.

Der neue DeHoGa-Vorsitzende in Bad Wildbad, Wolfgang Richter bescheinigte Mosbacher, eine Linie in die anstehenden Projekte gebracht zu haben. Er dankte ihm für die gute Zusammenarbeit im Touristik-Beirat, der von Mosbacher gegründet worden war. "Die Zusammenarbeit hat Spaß gemacht", sagte Mosbacher. Er sprach von "qualifizierten Bewerbungen", die auf die Ausschreibung zur Wiederbesetzung seiner Stelle eingegangen seien.