Bad Wildbad Hobbyhalter verliert fast alle Schafe

Bad Wildbad. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) mit Sitz in Freiburg untersucht gerade die gerissenen Tiere. Es sei wichtig, dass Nutztierhalter ihre Tiere effektiv schützten, insbesondere durch Elektrozäune, sagte Ralf Heineken, Pressesprecher des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg.

Doch der nutzte in diesem Fall nichts. Der Hobbyschäfer hatte seine vier Tiere mit einem Elektrozaun eingezäunt. Am Samstagabend gegen 22 Uhr war noch alles in Ordnung. Am nächsten Morgen waren zwei Tiere tot und eines schwer verletzt. Der Hobbyhalter verständigte die Polizei. Diese wiederum wandte sich an den Wildtierbeauftragten im Landkreis Calw, Jochen Bock. Dieser war um 10 Uhr vor Ort. Noch am Sonntag musste auch das verletzte Tier notgeschlachtet werden. Anhand der Spuren kommt für Bock nur ein Beutegreifer infrage, das heißt entweder ein streunender Hund, ein Wolf oder ein Luchs. Bock entnahm einen Abstrich von den Tieren, um später das Erbgut des Jägers festzustellen.

Füchse waren schon an den Kadavern der Schafe