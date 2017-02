Bad Wildbad Hinweise fehlen

Bus fährt Haltestellen Bais und Rebstöckle an

Es gibt keinen Hinweis auf diese Sperrung, selbst das Straßenschild zeigt noch in Richtung Bais. Zwischen Einmündung Ginsterweg/Christophstraße bis zum Ortsbeginn Sprollenhaus/Bais ist die Christophstraße wegen Holzerntearbeiten in dieser Woche gesperrt. Die Buslinie 7780 fährt jedoch die im Bais liegenden Bushaltestellen Bais und Rebstöckle von Sprollenhaus her an, um auch von dort die Schüler zur und von der Grundschule Oberes Enztal in Enzklösterle rechtzeitig zum Unterricht sowie wieder nach Hause zu bringen.

Busbenutzer vom Ginsterweg müssen die Haltestelle Waldluft an der L 351 benutzen.