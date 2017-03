Bad Wildbad "Hier ist einfach alles vorhanden!"

Bad Wildbad. Und mit "hier" meint der Ausbilder an der Berufsfachschule für Physiotherapie des Kolping-Bildungswerks Stuttgart das Therapiebecken der Vital Therme in Bad Wildbad, wo er inzwischen zum vierten Mal angehende Physiotherapeuten während ihrer Ausbildung schult. Drei beziehungsweise vier Jahre dauert die "Lehrzeit" für den Beruf des Physiotherapeuten, insgesamt sind 2900 Unterrichtseinheiten zu absolvieren, davon 1600 im Praktikumsbereich.

Keine solche Möglichkeit im Raum Stuttgart

Im ersten Ausbildungsjahr ist der Bereich Balneologie und Hydrotherapie enthalten, und dessen praktische Vermittlung und Übung erfolgt in der Vital Therme. "Früher", so Hering, "führten wir dies in Wörishofen durch, allerdings war dann wegen der Entfernung eine Übernachtung erforderlich. Im Raum Stuttgart gibt es keine so ideale Möglichkeit, diesen Teil der Ausbildung durchzuführen. Hier in der Vital Therme ist alles vorhanden!"