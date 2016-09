Bad Wildbad Herbstfest beginnt mit Lösch-Party

Musikalisch wird der Gottesdienst von der Stadtkapelle Wildbad mitgestaltet, die auch anschließend zum Frühschoppen aufspielt. Die heimische Küche kann kalt bleiben, gibt es doch das Mittagessen aus der Feuerwehrküche mit Joachim Jordan und seinem Team.

Attraktionen an diesem Tag sind die Präsentation der mit vielen Modellfahrzeugen bestückten "Truck-Welt" der Interessengemeinschaft Truckmodellbau Freudenstadt im Obergeschoss des Feuerwehrhauses. Und die Vorstellung von zwei Feuerwehr-Oldtimern der Freiwilligen Feuerwehr Dillweißenstein aus den 40er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts.

Pendelverkehr

Neben dem Feuerwehrhaus wird eine Hüpfburg für Kinder der ganz besonderen Art aufgebaut, die von einem Feuerwehrangehörigen bei einer Veranstaltung der Reutlinger Berufsfeuerwehr entdeckt wurde. Außerdem gibt es Aktionen der Jugendfeuerwehr.

Die Firma Berthold stellt den Parkplatz an der Calmbacher Straße gegenüber der Aral-Tankstelle kostenlos zur Verfügung.

Ab 10 Uhr betreibt die Feuerwehrabteilung am Sonntag mit einem Mannschaftstransportwagen einen Pendelverkehr zwischen der Sparkassen-Filiale an der König-Karl-Straße und dem Feuerwehrhaus an der Calmbacher Straße.