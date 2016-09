Bad Wildbad Helfer kommen kräftig ins Schwitzen

Bad Wildbad. "Das Stadtfest fand eine Woche später als in den vergangenen Jahren statt. Was sich dahingehend negativ auswirkte, dass Touristen, die am Golf von St. Tropez und damit auch in Cogolin ihren Urlaub verbrachten, am Festwochenende die Heimreise angetreten haben und damit als Festbesucher fehlten." Die Besucherzahl gegenüber den Vorjahren war vielleicht auch wegen des Terroranschlags im etwa 80 Kilometer entfernten Nizza zurückgegangen. Auffallend war eine stärkere Polizeipräsenz.

Ohnhäuser freut sich über gute Arbeit des Helferkreises

Beim Freundeskreis Bad Wildbad/Cogolin wird man bei der Vorbereitung der Präsentation im nächsten Jahr die Mengen der angebotenen schwäbischen und Schwarzwälder Spezialitäten sowie deutschem Bier überdenken. Zufrieden zeigte sich Günter Ohnhäuser mit der guten Arbeit des mit fast 60 Personen besetzten Helferkreises. Dabei waren auch Bad Wildbader Gymnasiasten. Die Helfer waren am Samstag und Sonntag im Schichtdienst im Einsatz und kamen dabei kräftig ins Schwitzen. "Wir hatten schon morgens um 10 Uhr eine Temperatur von 27 Grad, die im Laufe des Tages auf über 30 Grad anstieg", so der Freundeskreis-Vorsitzende. Temperaturen so richtig für den Aufenthalt an den Stränden von Cogolin und von La Croix Valmer bei Cavalaire, an denen ein Teil der Arbeitsmannschaft die knapp bemessene Freizeit verbrachte.