Bad Wildbad Hausaufgaben erledigt

Seitens der Abteilungswehr hat sich eine kleine Planungsgruppe mit Gerhard Wurster, mit seinem Stellvertreter Oliver Eder und mit Rolf Morgeneier gebildet. "Von meiner Seite aus sind die Hausaufgaben gemacht", konnte Wurster im Blick auf den erhofften Fahrzeugaustausch feststellen. Natürlich in der Hoffnung auf eine baldige Realisierung des Projektes.

Umstellung des Rechnungswesens

In ihren Grußworten gingen Bürgermeister Klaus Mack und Stadtbrandmeister Tido Lüdtke auf die Notwendigkeit des Fahrzeugaustausches ein und teilten dazu mit, dass in den nächsten vier Jahren vier Feuerwehrfahrzeuge zur Beschaffung anstehen. "Wir arbeiten daran. Sie dürfen sicher sein, dass wir dabei auch die Feuerwehr Calmbach im Blick haben", so Mack. Über die Finanzierbarkeit könnten momentan allerdings noch keine Aussagen gemacht werden, weil wegen der Umstellung des Rechnungswesens auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen der Haushaltsplan 2017 noch nicht erstellt sei.