Bad Wildbad Hauch von Afrika weht durch Stadt

Mit wenigen Mitarbeitern ist aus einem kleinen Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt im Jahr 1996 ein aktiver Kreis aufgebrochen, um die Idee des fairen Handels in Bad Wildbad voranzubringen. Klein und bescheiden hat alles in einem kleinen Ladenlokal in Calmbach an zwei Vormittagen und einem Nachmittag in der Woche angefangen. Allmählich hat sich die Arbeit mit – inzwischen wieder aufgelösten ­– Außenstellen in Conweiler und bei "Barth Meisterfloristik" sowie einem größeren Laden am Lindenplatz weiterentwickelt.

Die Öffnungszeiten konnten auf alle Vormittage ausgedehnt werden. Die schwierige Situation des Einzelhandels im Teilort hat eine große Entscheidung und viel Mut erfordert. Reinhard Kafka erinnert sich: "Wir hatten uns gefragt, ob wir die höheren Mieten und Nebenkosten im Zentrum von Bad Wildbad erwirtschaften können. Außerdem trieb uns die Sorge um, ob wir neue Mitarbeitende für den ehrenamtlichen Dienst bei der Beratung unserer Kundinnen und Kunden finden können. Heute sind wir glücklich, dass wir unser Herz in die Hand genommen haben, um dem fairen Handel in der Kurstadt ein Gesicht zu geben."

Berthe und Martin Ngnoubamdjum ("Bruder Martin") aus Pforzheim sorgen am Jubiläumsabend für einen guten Rahmen. Anmeldungen in letzter Minute können noch beim Weltladen Wildbad, Uhlandstraße 3 oder per Telefon unter 07081/9 59 48 51 vorgenommen werden. Der Besuch ist kostenlos, für eine Spende ist der Weltladen dankbar.