Bad Wildbad Halber Meter Torpfosten und ein besonderer Gruß

Und wie kam es dazu? Bei Renovierungs- und Sanierungsarbeiten in Meistern entdeckte Willi Kübler im Mauerwerk eines Nebengebäudes einen Balken. Dieser war nach dem Wechsel auf Metallstangen in der Torkonstruktion auf dem Aichelberger Sportplatz überflüssig geworden und wurde bei einer Sanierung dieses Gebäudes verwendet.

Dank der guten Isolierung im Mauerwerk sieht der etwa 50 Jahre alte Balken auch jetzt noch gut aus. Für Kübler war das Vereinsjubiläum ein geeigneter Anlass, das einst wohl in der Agenbacher Sägemühle, dem ehemaligen gesellschaftlichen Treffpunkt der Aichelberger Fußballer, zugeschnitte Holz in die Obhut des Vereins zu übergeben.

Einer der früheren Trainer der Spielvereinigung Aichelberg war der im März verstorbene Achim Großmann gewesen. Zum Training auf dem Aichelberger Sportplatz hatte er des Öfteren den schon in jungen Jahren fußballbegeisterten und in Wildbad wohnhaft gewesenen Jörg Wacker (49) mitgebracht. Dieser avancierte mittlerwele bis zum Vorstandsmitglied für Internationalisierung und Strategie des FC Bayern München und ließ sich jetzt von Ulli Volz als Bayern München-Fan anlässlich des 50-jährigen Gründungsjubiläums an die gemeinsamen Aichelberger Zeiten erinnern. Mit der Folge einer beim Festakt verlesenen Grußadresse und eines von den Bayern München-Akteuren signierten Trikots als Geschenk zum Vereinsjubiläum.