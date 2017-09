Bad Wildbad Häppchen liegen bereit

Wer Freude an monumentalen Filmproduktionen hat, kommt bei "Der Stern von Indien" auf seine Kosten.

"Weit – Die Geschichte um die Welt" ist ein selbst gedrehter Film über eine dreieinhalbjährige und rund 92 000 Kilometer lange Reise (ohne Flugzeug) rund um die Welt. "Der wunderbare Garten der Bella Brown" ist eine märchenhafte Komödie von einer Einzelgängerin, die das Leben lieben lernt.

In der Reihe "Film und Frühstück" erleben die Kinobesucher das unterhaltsame Roadmovie "Paris kann warten!" Vor der Vorführung dieses Streifens am Sonntag, 8. Oktober, können sich die Besucher bei einem reichhaltigen Frühstücksbuffet mit Sekt Appetit in den historischen Räumen des Forums König-Karls-Bad holen – Beginn ist um 10 Uhr. Eine Anmeldung ist notwendig, um besser planen zu können. Es gibt im KiWi übrigens auch Gutscheine.

In Zusammenarbeit mit dem Seniorenrat Oberes Enztal wird am 10. September ab 14.15 Uhr der Film "Die Göttliche Ordnung" gezeigt, mit "Menschen Miteinander" am 12. September ab 19.30 Uhr "Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen".

Wossidlo wies bei einer Besprechung mit Mitgliedern des Förderkreises darauf hin, dass die Sperrung der Ortsdurchfahrt in Höfen manchen Besucher abhalten könnte, zu kommen. Er hofft deshalb, auf verstärkte Besucherzahlen aus dem Oberen Enztal.

Infos zum Vorbehaltsfilm

Besonders wies Wossidlo auf eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule hin, die nicht im Kinoprogramm zu finden ist. Am 5. Oktober wird der Film "Ich klage an" in der Reihe der Vorbehaltsfilme gezeigt. Im Vorspann und im Gespräch danach informiert und diskutiert Horst Walther von der Murnau-Stiftung den Hintergrund zu diesem Thema aus der Nazizeit.