Bad Wildbad Hängebrücke wird ein Alleinstellungsmerkmal

380 Meter lang und 59 Meter hoch soll die Brücke werden. Und mittlerweile hat das Kind auch einen Namen: "Wild-Line". Natürlich ist das "Wild" an Bad Wildbad angelehnt –­ zusätzlich soll es auch für die wilde Natur stehen. "Der Schriftzug ist auch etwas wild", erklärt Haag das Konzept. Dazu ist auf dem Logo auch die stilisierte Sommerbergbahn zu sehen. Mit dem Namen, der bereits als Marke eingetragen ist, will man auch einen Wiedererkennungswert zur geplanten Rottweiler Brücke schaffen. Diese wird vom gleichen Investor aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis gebaut und soll "Neckar-Line" heißen.

Entgegen der ursprünglichen Planungen wird die Brücke nicht nach unten durchhängen, sondern in der Mitte einen nach oben gewölbten Bogen machen. "So können wir noch einmal Höhe gewinnen", erklärt Haag. Ansonsten wäre man zu weit nach unten auf nur noch 43 Meter über Grund geschwenkt. An der Konstruktion ändere sich sonst nichts, auch das Schwanken und die Bewegungen der Brücke blieben gleich. Wenn 400 Leute auf der Brücke seien, senke sich die Brücke in der Mitte "höchstens um zwei Meter", so Haag. Neu ist, dass man nun das andere Ende der Brücke nicht sehen könne und in der Mitte auf dem höchsten Punkt stehe. Mit dieser geänderten Planung sei auch ein Punkt umgesetzt worden, der Bürgermeister Klaus Mack wichtig gewesen sei: "Dass er die Brücke von sich zu Hause sieht", fügte der Projektleiter schmunzelnd hinzu.

"So eine Brücke in der Art gibt es noch nicht", freute sich Mack über ein weiteres Alleinstellungsmerkmal für Bad Wildbad.