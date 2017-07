Bad Wildbad Hängebrücke: Mutiger Blick in den Abgrund

Einmaliges Erlebnis erfordert Mut

Oben angekommen wagte sich die Gruppe auf die leicht schwankende Hängebrücke. Die Highline 179 überspannt mit ihren 406 Metern das Tal und führt über die Fernpass-Bundesstraße B 179. Ein einmaliges Erlebnis, das Mut erfordert, schaut man doch durch die Gitterroste der Brücke direkt 114 Meter in die Tiefe.

Mit einer Sondererlaubnis konnte Stadtrat Jürgen Schrumpf mit dem Auto bis zur Höhe gefahren werden, um die Brücke problemlos mit dem Rollstuhl zu befahren. Auch dies war eine wichtige Erkenntnis, spielt doch die Barrierefreiheit aller Einrichtungen in Bad Wildbad eine große Rolle.

Reuttes Bürgermeister Oberer berichtete, dass man aufgrund des großen Besucherandrangs am Einstieg der Brücke ein Informationszentrum mit Toiletten errichten werde.

In Bad Wildbad sollen von Anfang an Toiletten am Einstieg vorgesehen werden. Das hatte die Stadt dem Investor zur Bedingung gemacht.

Der Parkplatz war an diesem sonnigen Samstagnachmittag mit knapp 100 Fahrzeugen belegt, die Brücke gut besucht. Überträgt man diese Größenordnung in Tirol auf Bad Wildbad, scheint das geplante Parkkonzept realistisch zu sein.

Auf dem Areal befinden sind neben der Hängeseilbrücke allerdings auch eine große Gastronomie und die Burgenwelt Ehrenberg.

Die gesamte Anlage wird durch einen Verein betrieben, hinter dem unter anderem die Marktgemeinde Reutte steht. Neben einem großen Veranstaltungssaal sind weitere Erlebnis-Ausstellungen angesiedelt.

Vom gastronomischen Angebot beeindruckt

"Der letzte Wilde" lautet dann auch die Ausstellung des Naturparks Tiroler Lech, die die Delegation aus dem Schwarzwald besuchte. Finanziert mit Mitteln des Naturparks ergänzt sie einen Verkaufs-Shop. Die Idee, in der Bergstation des Sommerbergs einen Infobereich über die Region zu schaffen, wäre eine ähnliche Lösung für den Schwarzwald.

Beeindruckt waren die Schwarzwälder vom Restaurant Salzstadl, der große Gruppen mit einem hervorragenden gastronomischen Angebot versorgt. Der Salzstadl ist tatsächlich eine alte Salz-Lagerhalle aus Holz, die eigens in die Burgenwelt nach Reutte transportiert und dort wieder aufgebaut wurde.

Auch Reuttes Kommunalpolitik war ein Thema. Bürgermeister Oberer begrüßte die Stadträte aus dem Schwarzwald in seinem 500 Jahre alten Rathaus. Trotz einiger Entfernung profitiere die Innenstadt Reuttes von der touristischen Einrichtung der Brücke, so der Bürgermeister. Mit einem Leerstandsmanagement und Mietzuschüssen für leer stehende Läden befördere man die Entwicklung. So konnte man die Belegung der Läden von 80 auf 90 Prozent steigern.

Oberer bestätigte aber auch, dass er größere Flächen für Einzelhandels-Investitionen bereitstellen könne, was in Bad Wildbad schwierig ist. Man diskutiere gerade, ob man eine Einkaufsstraße zur Fußgängerzone erklären solle. Diese Diskussion kam den Vertretern aus dem Schwarzwald dann doch sehr bekannt vor, steht man in Bad Wildbad doch vor einer ähnlichen Entscheidung, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die Bad Wildbader Stadträte waren sich nach dieser Reise einig: Die Hängeseilbrücke wird ein besonderes Projekt für die Stadt. Die touristische Entwicklung wird weiter befördert.

Alle Akteure Bad Wildbads sollen die Chancen zu nutzen: Nur wenn das Angebot den Zielgruppen entspricht, kann eine Wertschöpfung aus den neuen Besuchern generiert werden.

Am Samstag, 29. Juli, ist eine öffentliche Wanderung vom Sportplatz zum Standort der neuen Brücke geplant. Projektleiter Roland Haag erläutert vor Ort dieses Vorhaben. Treffpunkt ist am Sportplatz in Wildbad. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 27. Juli, bei der Verwaltung unter der Telefonnummer 07081/93 01 16 oder unter der E-Mail-Adresse n.bauer@bad-wildbad.de möglich.