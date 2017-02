Bad Wildbad "Hab alle Chancen vermasselt"

Tübingen / Bad Wildbad. So etwas hatte Richter Ulrich Polachowski "noch nicht erlebt". Der wegen Einbruchdiebstahls und schwerer räuberischer Erpressung angeklagte 37-jährige Sergej J. erzählte nicht nur ebenso freimütig über seinen Lebensweg in die Drogenkriminalität wie über Vorgeschichte und Hergang der zur Verhandlung stehenden Taten, er hatte auch schon präzise Vorstellungen über seine kommende Haftzeit – einschließlich Suchttherapien und Sonderbesuchserlaubnis für seine Frau in der JVA Bruchsal.

Der Mann war 1994 mit Eltern und zwei Geschwistern aus Russland nach Deutschland gekommen, hatte irgendwie einen Schulabschluss und sogar eine Ausbildung geschafft, war aber bald nach seiner Bundeswehrzeit vollends in Trunksucht und Drogenkriminalität abgesackt. 21 größere und kleinere Vorstrafen nannte der Richter.

Staatsanwältin Anke Brendel warf dem Mann nun nicht nur vor, in der Nacht auf den 11. Oktober 2016 die Glastür eines Juweliergeschäfts am Kurpark von Bad Wildbad eingeschlagen und danach 476 Schmuckstücke im Wert von gut 16 900 Euro geraubt zu haben. Er soll am übernächsten Mittag auch maskiert die Poststelle in Calmbach überfallen haben und von der Angestellten durch Drohung mit einem "schusswaffenartigen Gegenstand" und einem Paket, das sich später als Bombenattrappe herausstellte, die Herausgabe von 16 395 Euro aus der Kasse und aus dem Tresor erzwungen haben.