Bad Wildbad Gutes Wetter für Wintersportler

Bad Wildbad-Calmbach. War es die Wertung des Jägerhüttenlaufs als letzter Lauf auch für den Calwer Berglauf-Cup 2017 oder die derzeit tendenziell zunehmende Attraktivität des Laufens, die für die Rekordbeteiligung von 80 Sportlern sorgte? Vielleicht trug auch die trockene Witterung nach dem Regen der vorhergegangenen Tage dazu bei, dass sich so viele Läufer in Calmbach einfanden.

Darüber freute sich insbesondere Richard Dürr mit seinem Team, der erstmals die organisatorische Leitung dieser letzten öffentlichen sportlichen Veranstaltung der Skizunft Calmbach in diesem Jahr von Jürgen Krumm übernommen hatte und diese auch bravourös meisterte. Und selbst noch Teilnehmer am Lauf mit dem vierten Platz in der Startklasse M 50 war.

Um 14 Uhr schickte Bernd Richter als Vorstandsmitglied der Skizunft Calmbach die Läufer auf die Strecke, von denen Roland Golderer (RSV Schwalbe Ellmendingen, Klasse M 40) als schnellster Läufer das Ziel nach 18,54 Minuten erreichte und damit Tagessieger wurde. Bei den Frauen holte sich Tamara Walter (Startklasse W 30) mit ihrer Zeit von 21,38 Minuten den ersten Platz und damit auch den Tagessieg bei den Frauen.