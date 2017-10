Bad Wildbad Grünes Licht für drei E-Ladestationen

Übermittelt wurde der Förderbescheid der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen in Aurich in Höhe von 22 .729,58 Euro vom Bundestagsabgeordneten Hans-Joachim Fuchtel (CDU) und Ricarda Becker als Referentin der Geschäftsführung für Sonderprojekte der Energie Calw (ENCW) an Bürgermeister Klaus Mack.

"Zuwendung für die Errichtung öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge" nennt sich der Zuschuss, den die Stadtverwaltung zu Beginn des Jahres beantragt und jetzt auch erhalten hat. Und nachdem sich eine der Ladestellen auf dem künftigen, parallel zur Wilhelmstraße verlaufenden Parkplatz vor dem Technischen Rathaus befinden soll, erfolgte die Übergabe und Präsentation des Förderbescheides auch an dieser Stelle. Die beiden weiteren Ladestellen werden auf dem Sommerberg-Parkplatz und an der Ladestraße beim Gebäude der Stadtwerke eingerichtet. Die Gesamtkosten der drei Ladestationen sind mit 63. 106,25 Euro veranschlagt.

Der jetzt überreichte Förderbescheid basiert auf dem ersten Förderaufruf des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zu Beginn des Jahres, auf den die Bad Wildbader Stadtverwaltung spontan reagiert hatte. Zwischenzeitlich wurde vom Bundesministerium ein zweiter Förderaufruf gestartet, der noch bis zum 30. Oktober im Förderportal des Bundes läuft.