Bad Wildbad Große Liebe im Gasthof beim Tanzkurs gefunden

Rudolf Seyfried ist in Calmbach aufgewachsen und erlernte nach seinem Schulabschluss in der ehemaligen Werkstätte Kröner den Beruf des Kraftfahrzeugmechanikers. Nach dem frühen Erwerb des dazu notwendigen Führerscheins war er sodann als Fernfahrer im Einsatz. Im Jahr 1956 wechselte er zum ehemaligen Calmbacher Speditionsunternehmen Wohlfarth über. Seine Aufgabe war die Betreuung des großen Fahrzeugparks und dessen logistischer Einsatz nicht nur in Calmbach, sondern auch an anderen Niederlassungen des großen Unternehmens, und zwar bis zu seinem Eintritt in den vorgezogenen Ruhestand im Jahr 1994.

Auch danach war der rüstige Rentner noch aushilfsweise auf den Straßen unterwegs. Nach eigener Einschätzung dürfte er beruflich eine insgesamt siebenstellige Kilometerzahl zurückgelegt haben. Gerne erinnert sich Rudolf Sey­fried noch an die Ausfahrten in jungen Jahren mit dem schnellen BMW-Motorrad im gemeinsamen Besitz von Vater und Sohn und in dem im Alter von 21 Jahren erworbenen VW-Cabriolet. Im Jahr 2002 wurde er von der Landesverkehrswacht für sein 50-jähriges unfallfreies Fahren mit dem goldenen Lorbeerblatt samt Urkunde geehrt. Seit mehr als 25 Jahren hält er der "Schützengilde Freischütz" in Aichelberg die Treue.

Mutter von drei Kindern