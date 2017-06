Das Bild des Mädchens am Jugendhaus in Bad Wildbad zieht tagtäglich viele Blicke auf sich. Das Kunstwerk schufen die beiden Graffiti-Künstler "Saf" und "Hado". Die Peruaner hinterließen einen bleibenden Eindruck (wir berichteten). Die Tochter ihrer Freundin, bei der sie zu Besuch waren, machten sie zum Motiv für das "Gemälde", das nun zum Gesamtbild der Stadt beiträgt. Im Herbst kommen übrigens die Beiden wieder. Sie hoffen, hier bleiben zu dürfen und als Künstler in Deutschland arbeiten zu können. Wer Interesse an einem Kunstwerk im Stil des Jugendhauses hat, kann sich per E-Mail unter "annikita13@hotmail.com" melden. Foto: Kugel