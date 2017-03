Bad Wildbad Goldenes Bäumchen für Vorsitzende

Bürgermeister Holger Buchelt wertete die gut besuchte Hauptversammlung als einen Beweis für einen lebendigen und aktiven Verein und bedankte sich für die 5000-Euro-Spende zum Hallenbau.

Insgesamt erwarte die Gemeinde eine Unterstützung von insgesamt bis zu 90 000 Euro von allen Vereinen. "Mit Ihrer Spende werden wir den Außenbereich gestalten", kündigte Buchelt an und kam in diesem Zusammenhang auf das recht umfangreiche Naturschutzgutachten für den Hallenstandort zu sprechen.

Gute Zusammenarbeit

Bei den turnusmäßigen Wahlen wurden Valentin Gramlich als stellvertretender Vorsitzender, Simone Mettler als Kassenverwalterin und das bisherige Beiratsmitglied Willi Großmann in ihren Funktionen bestätigt. Nicht besetzt werden konnte die Funktion der Schriftführerin. Simone Mettler und Wolfgang Zipf (Esslingen) haben sich bereit erklärt, bis zur Wiederbesetzung der Stelle diesen Aufgabenbereich mit abzudecken.

"Der Obst- und Gartenbauverein Höfen ist ein ganz schön rühriger Verein", stellte Alfred Breitling als Kreisvorsitzender der Obst- und Gartenbauvereine fest und betonte die bisherige gute Zusammenarbeit in der Vereinsspitze zwischen Renate Kappler und Elisabeth Ufken. In seinen weiteren Ausführungen verwies er auf die Aktivitäten des Kreisverbandes bei der Gartenschau in Bad Herrenalb, an denen sich auch Mitglieder des Höfener Vereins beteiligen werden.

Ansprechende Fotobücher

Breitling war es auch, der die Ehrung langjähriger Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Höfen mit Urkunden und Ehrenzeichen des Landesverbandes für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg (LOGL) vornahm.

Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft durfte Anneliese Rapp das silberne LOGL-Bäumchen entgegennehmen. Die 40-jährige Mitgliedschaft von Renate Kappler, davon seit 19 Jahren als Vorsitzende und neun Jahre als Beiratsmitglied, wurde mit dem goldenen Bäumchen gewürdigt. In Abwesenheit ehrte man Lore Eitel für ihre 25-jährige Mitgliedschaft ebenfalls mit dem Bäumchen in Silber und Hartmut Koch für seine zehnjährige Mitarbeit im Beirat mit dem bronzenen Apfel.

Zu der Ehrung seitens des Verbands gab es Geschenke des Vereins. Valentin Gramlich als zweiter Vorsitzender würdigte das verdienstvolle Wirken von Renate Kappler an der Spitze des Vereins und die neunjährige Mitarbeit von Elisabeth Ufken als Schriftführerin, dokumentiert in ansprechend gestalteten Fotobüchern.

Großen Beifall erhielten Martin Kappler und Brigitte Bott für ihre Einlage unter dem doppeldeutigen Motto "OGV" als "Oifach Guat Verreise" mit der Darstellung der Vereinsaktivitäten, zu denen in diesem Jahr auch der Vereinsausflug nach Regensburg und ins Altmühltal zählt.