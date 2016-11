Bad Wildbad Geschichten aus Schweden

Anlässlich des bundesweiten Vorlesetags lasen Bürgermeister Klaus Mack, Hauptamtsleiter Alexander Rab­steyn, und die Stadträte Beate Kunz, Rita Locher, Joachim Borg und Hans-Henning Saß sowie Marina Lahmann vom Stadtmarketing und Kindergartenleiterin Angelika Sey­fried aus den Geschichten des schwedischen Autors Sven Nordqvist vor. Der steht bei den Kindern derzeit hoch im Kurs. 72 Kinder von drei bis sechs Jahren, auf acht Gruppen verteilt, haben an der Vorleseaktion teilgenommen. ­Seyfried hat diese Geschichten ausgewählt, weil gerade ein neuer Petterson Film herausgekommen ist, den die Kinder nächsten Monat im Kommunalen Kino anschauen dürfen.

Freude an Büchern wecken

Für die acht Vorleser gab’s anschließend eine Urkunde. Die Vorleseaktion der Kommunalpolitiker ist ein Beitrag im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags, der am 18. November zum 13. Mal stattfand. Mit dem alljährlichen Aktionstag soll ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für das Lesen gesetzt und Freude am Lesen und Vorlesen geweckt werden. Der Goßweiler Kindergarten Calmbach nahm zum vierten Mal am Vorlesetag teil. "Die Bereitschaft mitzumachen ist hoch", sagt Seyfried, "alle freuen sich darauf und einige der Vorleser sind schon mehrmals dabei. Dies ist ein Zeichen, der Wertschätzung