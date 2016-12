Bad Wildbad Geringes Interesse am Jugendforum

Verwaltung gut vorbereitet

Die Verwaltung ging gut vorbereitet in dieses "Jugendforum". So hatte Verwaltungspraktikantin Vanessa Fischer die Umfrage ausgewertet. Interessanterweise möchten rund 85 Prozent der Befragten am Enztal-Gymnasium und rund 75 Prozent der Fünf-Täler-Schule mitbestimmen, was durchaus im Widerspruch zum Besuch der Abendveranstaltung steht. Mit dem Essen zufrieden sind immerhin 80 Prozent am Gymnasium, an der Calmbacher Schule jedoch nur knapp 50 Prozent. Während knapp 60 Prozent am Gymnasium der Schulhof zusagt, sind es in Calmbach circa 40 Prozent. Die Zufriedenheit mit dem Bahn-Bus-Angebot liegt dagegen am Gymnasium bei etwa 50 Prozent, an der Fünf-Täler-Schule bei 65 Prozent.

Von 599 Befragten kicken 75 (12,5 Prozent) auf dem DFB-Spielfeld in Calmbach, 31 auf dem Bolzplatz Brennerau, 15 kommen ins Jugendhaus und 13 nutzen den Skaterpark beim Waldfreibad Calmbach. 18 Prozent sind der Ansicht, dass es genug Veranstaltungen für junge Leute in Bad Wildbad gibt, 82 Prozent dagegen nicht.

Und was wünscht man sich? 44 Prozent wollen Partys, 36 Prozent Sport und 20 Prozent Musik und Kunst. Dabei gab es auch Mehrfachnennungen.

Beim "Jugendforum" interpretierte Wolfgang Borkenstein, beim Landratsamt Calw tätig für die Jugendhilfe und Geschäftsführer des Kreisjugendrings, die Umfrage. Er stellte den teilnehmenden Jugendlichen den derzeit nicht bestehenden Jugendgemeinderat, eine eventuelle Expertengruppe sowie eine projektbezogene Beteiligung vor.

Dann ging es ans "Eingemachte". Was bewegt die elf Teilnehmer, was stört sie, womit sind sie zufrieden? Vorab: sie beteiligten sich überaus aktiv, und dass dabei vor allem die Schule und der Freizeitbereich im Mittelpunkt standen, ist dem Alter entsprechend verständlich. Die anwesenden Gemeinderatsmitglieder, die beiden Schulleiter und die wenigen Gäste staunten, worüber sich die jungen Leute Gedanken machten.

Trampolinhalle angeregt

In den Schulhöfen sind teilweise die Netze der Tore defekt, eine Kletterwand und Basketballkörbe wären sinnvoll, die Bolzplätze und der Skaterpark, liegen zu weit außerhalb, eine Trampolinhalle wäre der Hit. Insgesamt sollten die Schulhöfe mehr aktiviert werden, freies WLAN überall ist wünschenswert. Direkt darauf angesprochen wäre ein Großteil der anwesenden Schüler bereit, in einem Jugendgemeinderat mitzuwirken. Allerdings müsste dann die Altersgrenze (bisher zwölf Jahre) gesenkt werden und ein Betreuer mitwirken.

Die Liste, die Wolfgang Borkenstein, auf dem Flipchart entsprechend den Aussagen und Meinungen der Teilnehmer zusammenstellte, zeigte eine große Bandbreite, wobei Veränderungen und Verbesserungen angeregt wurden.

Dass alle jugendlichen Teilnehmer aus dem Stadtteil Wildbad kamen, ist uhrzeitbezogen verständlich. Deshalb beabsichtigt man, im kommenden Jahr eine ähnliche Veranstaltung in Calmbach anzubieten.

Bürgermeister Klaus Mack dankte den Schülern für das aktive Mitmachen und Borkenstein für seine Moderation.