Nach den Fronleichnamsgottesdiensten in der katholischen Seelsorgeeinheit Obere Enz in Schömberg und in Bad Wildbad fand das Fest in der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus Calmbach mit St. Franziskus Höfen traditionsgemäß am Sonntag statt. Und zwar mit einem Festgottesdienst in der St. Martinus-Kirche in Calmbach. Musikalisch mitgestaltet an der Orgel von Alexandra Cisowski, mit dem "Menuett Gothique" mit Blasius Lizak (Saxofon) und von der Orchestervereinigung Calmbach unter der Leitung von Sascha Eisenhut. Diese begleitete auch die kurze Prozession auf der Albert-Schweitzer-Straße. Im Anschluss an den Gottesdienst fand im St. Martinus-Saal und im Außenbereich der Kirche ein Gemeindefest statt. Foto: Ziegelbauer