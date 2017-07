Bad Wildbad Geld für guten Zweck

In der Nettoklasse C gewann Tim Weidemann mit 50 Nettopunkten vor Claudia Schmauß und Berndt Raschka, die mit 42 und 41 Punkten ins Clubhaus kamen.

Den Sonderpreis "nearest to the pin" gewannen Ulrike Böser und Peter Berger, den Ball am weitesten schlugen Ulrike Böser und Peter Fischer.

Der Präsident des Lions Clubs Bad Wildbad, Christoph Bühler, und Jürgen Volk, Sportwart des Golfclubs Johannesthal, ehrten die Sieger. Alle Sieger erhielten Preise im Gesamtwert von mehr als 2500 Euro.

5000 Euro fließen in die Kasse

Gemeinsam haben Teilnehmer und Sponsoren dazu beigetragen, dass am Ende der Spendenbetrag von mehr als 5000 Euro in die Lions-Kasse flossen. Dieser fließt zu 100 Prozent den unterstützten Projekten zu, wie der Präsident des LC Bad Wildbad unterstrich. Die Lions waren besonders darüber erfreut, dass ein Großteil der Golfer weit wehr als die geforderte Summe spendeten.

Der Erlös wird für Gewalt- und Drogenpräventions-Programme an den Schulen in der Region verwendet, wie zum Beispiel Lions-Quest, mit dem Lehrkräfte im Umgang mit Gewalt und Drogenkonsum fortgebildet werden sowie Klasse 2000, einem Programm für Schüler an Grundschulen. 2 500 Euro gehen an den Verein "Springmaus", der den Krankenhausclown Dodo unterstützt.

Zum Abschluss dankte Bühler allen Teilnehmern und Sponsoren für die Unterstützung des Lions Clubs Bad Wildbad, dem Golfclub Johannesthal zusammen mit den Mitarbeiterinnen im Sekretariat, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben sowie Clubwirt Oliver Ruedel für die Halfway-Verpflegung und das Menü am Abend.