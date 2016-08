Bad Wildbad Geiselnahme und Schießerei auf dem Baumwipfelpfad

Produktionsassistent Jens Gackenheimer erklärt, wer mitwirkt, und dass man bereits um sieben Uhr morgens eine Schießerei unterhalb des Turmes gefilmt habe. Seit zwei Wochen läuft die erste Staffel der Dreharbeiten, und der Baumwipfelpfad beziehungsweise der Turm bietet sozusagen das lokale Kolorit für "Der Seher", wie der derzeitige Arbeitstitel des neuen "Tatort Calw" lautet. Cathrin di Stefano und Frieder Pfeiffer sind wieder in den Hauptrollen als Polizeibeamte (Lola und Andreas) mit dabei. Markus Kiefer ist der Bösewicht, der einem jüngeren Besucherpaar eine Tasche entreißt, in der er Lösegeld vermutet. Das Pärchen, das sind jedoch Polizisten in zivil, die sofort die Pistolen zücken. Der Gangster versucht, eine wasserstoffsuperblonde Dame, die gerade die schöne Aussicht genießt, als Geisel zu nehmen. Aber die blonde Schönheit entpuppt sich als Stefan Lörcher, der dem Geiselnehmer mit einem Tritt zwischen die Beine zeigt, wie man mit diesen Typen umgeht, worauf es sich der Bösewicht anders überlegt und entkommen will.

Momentan läuft also die erste Drehphase, die zweite wird sich vor allem im Raum Calw abspielen. Gackenheimer: "So um Ostern 2017 rum soll die Premiere sein", und es gilt jetzt schon als sicher, dass der achte "Tatort Calw" von Mania Pictures wieder ein Publikumsrenner wird, vor allem natürlich in den regionalen Kinos rund um Calw.