Bad Wildbad Gegen 14 Uhr kann Verkehr wieder fließen

Höfen. Es war eine große Geduldsprobe für Berufspendler und Anwohner. Seit dem 11. September wurde das zweite Teilstück der Bundesstraße B 294 in der Ortsdurchfahrt Höfen zwischen der Liebenzeller Straße am Abzweig L 343 in Richtung Schömberg und der Flößerstraße saniert. Die Verkehrsteilnehmer mussten wegen der rund 400 Meter langen Baustelle eine 21 Kilometer lange Umleitung in Kauf nehmen.