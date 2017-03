Bad Wildbad (hms). Vielleicht trifft auch hier der alte Schlagertext zu, dass die Antwort ganz allein der Wind weiß. Auf alle Fälle lagen in der Laienbergstraße in Bad Wildbad am Wochenende der Bauzaun und die Absperrung zur Baustelle des Rettungsstollens für den Meisterntunnel flach. Allerdings wissen die Anlieger, dass die Freigabe des Straßenstücks für den Verkehr noch bis zur Jahresmitte auf sich warten lässt und am Ende der Strecke vor dem Tunnel Einbahnverkehr herrscht – die Durchfahrt also eh verboten ist. Immerhin sandte die Blinkleuchte der gefallenen Sperrbaken noch ihre Signale gen Himmel – war also als Warnung durchaus erkennbar. So hielten sich die Gefahren in Grenzen.