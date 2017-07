Bad Wildbad "Ganz Oben!" ist das Wetter zu schlecht

Aber keine zehn Sekunden, und vor allem Dank des stimmgewaltigen Chores, stellte sich sofort nach Aufführungsbeginn die unvermeidliche Gänsehaut ein, mit der der eigene Körper unmittelbar auf erlebte perfekte Harmonien reagiert.

Entdeckungen des Abends

Allerdings ist die "Große Messe" als Kompositions-Werk von Mozart nie vollendet worden. Weite Strecken des "Credo" und das ganze "Agnus Dei" fehlen in der Original-Partitur.

Als, wie die Musikliteratur es nennt, "Votivgabe" für die von Mozart als großes Glück erlebte Hochzeit mit seiner Constanze gedacht, verhinderte mutmaßlich der frühe Tod des ersten gemeinsamen Kindes der Mozarts die Fertigstellung der Messe, da die ganze Familie – so die Chronisten – von diesem Ereignis in eine tiefe Depression gestürzt wurde. So blieb die c-Moll Messe ein liturgischer Torso, was die außergewöhnliche klangliche Kraft dieses Werkes aber in keinster Weise schmälert.

Freiluft-Spektakel geplant

Neben den weiblichen Gesangs-Solistinnen – Silvia Dalla Benett, Sopran, und Francesca Longari, Mezzosopran – waren vor allem die beiden männlichen Soli-Stimmen eine der Entdeckungen des Abends.

Wobei Tenor Patrick Kabongo Mubenga, gemessen an den Reaktionen, vor allem die Damen im Publikum mit seiner Ausnahme-Stimme zu beeindrucken wusste.

Während Baurzhan Anderzhanov mit seiner schieren physischen Präsenz in seinem stil-perfekten Frack und seinem perfekt ausbalancierten Bass mehr den Herren im Saal als Idol dieses Abends diente. Leider war Anderzhanovs exzellente Phrasierungs-Kunst insgesamt nur für einen kurzen Augenblick im allerletzten Stück des Abends zu hören. Machte aber unmittelbar Lust auf mehr.

Insgesamt kann man leicht verstehen, warum sich Dirigent Fogliani im eigentlich geplanten Freiluft-Spektakel an dieser herausfordernden Mozart-Partitur messen lassen wollte. So aber blieb leider das Eröffnungskonzert quasi ebenso ein konzertanter Torso, weil einfach der im vergangenem Jahr als einmalige Festival-Spielstätte ins Programm von "Rossini in Wildbad" eingeführte Baumwipfelpfad dieser grandiosen Inszenierung fehlte.

Fast ausnahmslos die gesamte deutsche Presse hatte über dieses herausragende, in der Festival-Welt einzigartige Konzert-Ereignis im Vorfeld berichtet; und dann auch über die kurzfristige Absage aufgrund der heftigen Sommergewitter. So dass hoffentlich trotzdem noch der Werbewert für Wildbad und den ganzen Nordschwarzwald auch mit Ausfall des eigentlichen Konzertes erhalten bleibt.

Preis verliehen

Eröffnet wurde das erste Konzert des diesjährigen "Rossini in Wildbad"-Reigens übrigens mit der erstmals durchgeführten, leider ebenfalls wenig glamourös geratenen Preisverleihung "Rossini in Cima" ("Rossini auf dem Gipfel"), eines neu gestifteten Ehrenpreises, mit dem die Festivalleitung von "Rossini in Wildbad" besondere Verdienste um Rossini und das Festival selbst würdigen möchte.

Erster Preisträger ist Maestro Gianluigi Gelmetti, der ehemalige Chefdirigent des SWR Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart. Gemeinsam mit Festival-Dirigent Antonino Fogliani als "Blumenmädchen" – Fogliani ist ein Schüler Gelmettis – überreichte Intendant Schönleber in einem extrem knapp gehaltenen Festakt den Preis.

Mutmaßlich Dank dieses Preises gelang es "Rossini in Wildbad" aber, Ausnahme-Dirigent Gianluigi Gelmetti in diesem Jahr auch für die konzertanten Aufführungen der Rossini-Oper "Eduardo e Christina" zu gewinnen. Diese Aufführungen finden am Sonntag, 16. Juli, ab 17 Uhr und Freitag, 21. Juli, ab 19 Uhr ebenfalls in der Trinkhalle statt.