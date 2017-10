Bad Wildbad Ganz besondere Beziehung zu Udo Lindenberg

In seinem künstlerischen Tun ist der studierte Diplom-Ingenieur ein Seiteneinsteiger, der in den vergangenen elf Jahren seines Kunstschaffens seine eigene Technik entwickelt hat. So ist die Verbindung von Fotografie mit digitaler Malerei meist die Basis seiner Werke. In Verbindung mit traditioneller Malerei in Acryl erweitert er sein handwerkliches Spektrum, um so seine eigenwilligen Ideen zu verwirklichen. Zwischendurch wurde von Buckenberg auch an die Volkshochschule in Calw berufen, wo er als Dozent für Digitale Malerei seinen Studenten die von ihm entwickelte Technik lehrte. Der Fotograf, Maler, Musiker sowie Autor lebt und arbeitet seit zwei Jahren in Bad Wildbad und führt seit diesem Jahr als zertifizierter Natur- und Landschaftsführer immer mal wieder mit großer Leidenschaft Besuchergruppen über den Baumwipfelpfad.