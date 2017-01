Bad Wildbad Gäste schwelgen in Welt des Tanzes

Bad Wildbad. Vermittelt wurde dies durch das Tanzpaar Carsten und Alexandra Petsch, die seit 2001 an zahlreichen Turnieren teilnehmen und als Mitglieder im Projektteam Standard des Deutschen Tanzsportverbands gemeinsam mit den besten Paaren in der deutschen sowie internationalen Rangliste der Senioren vertreten sind. Dass dies berechtigt ist, bewies das in der höchsten Leistungsklasse S-Standard tanzende Paar in zwei Auftritten auf recht beengtem Raum auf der Kursaalbühne. Mit Langsamem Walzer, Rumba, Tango, Slowfox, Quickstep und Wiener Walzer zeigten sie gekonnt einen Querschnitt durch das Tanzen. In den Verschnaufpausen erklärte Carsten Petsch nicht nur die Tänze und deren Entstehung, sondern auch die Leistungsanforderungen beim Turniertanz. Was so leicht aussehe, so Petsch, sei höchste Arbeit und das Ergebnis zahlloser Trainingsstunden. Begeistert waren die rund 200 Konzertgäste von den harmonisch und gekonnt wirkenden Darbietungen dieses Tanzpaares auf der Bühne.

Neun weitere Musiker

"Musik wird durch Tanz sichtbar gemacht", meinte Ewa Baluta, die durch das sich anschließende tanzmusikalische Programm des Marcel-Baluta-Orchesters führte. Für das Silvesterkonzert hatte Musikdirektor Marcel Baluta zu seinem vier Mitwirkende umfassenden Ensemble neun weitere Musiker engagiert, so dass der Klang der Tänze voller und runder zu hören war.